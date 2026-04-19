В Новгородской области нашли туфли XII века с буквенными обозначениями

Москва19 апр Вести.Ученые Новгородского государственного университета, исследовавшие кожаные изделия XII-XV веков, который были найдены при раскопках в Старой Руссе, выяснили, что средневековые люди наносили на свою обувь буквы, сообщили ТАСС в Центре археологических исследований вуза.

На трех фрагментах мягких выворотных туфель, изготовленных, предположительно, во второй половине XII века, обнаружены надписи "NO", "ПΛ" и "КН".

Меченые буквами туфли – дополнительное свидетельство использования письменности в быту отметили авторы исследования

Кроме того, ученые изучили 24 подошвы обуви XVII-XIX веков, обнаруженных при раскопках на Соборной площади Старой Руссы.