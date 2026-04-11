Москва11 апрВести.В деревне Челноково Красноярского края на местного жителя завели уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и пороха. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
У 71-летнего мужчины были обнаружены два гладкоствольных ружья, порох общим весом 1 кг, а также затвор от винтовки Мосина и 12 патронов различного калибра.
В отношении жителя Челноково возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФсказано в материале
Максимальной санкцией по данной статье являются 8 лет лишения свободы.
Сам мужчина пояснил, что арсенал хранился у него после обнаружения по месту жительства его умершего отца.