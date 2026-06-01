Жителю Кубани грозит до 12 лет за попытку сбыта иностранных гранат

Москва1 июн Вести.В Тимашевском районе Краснодарского края был задержан местный житель, пытавшийся продать две гранаты иностранного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Помимо боеприпасов мужчина также хранил у себя гранатомет.

Задержан 37-летний житель станицы Медведовской при попытке сбыта двух гранат иностранного происхождения написано в канале ведомства в MAX

Ручной гранатомет, составные части оружия и взрывные устройства, а также боеприпасы различного калибра были изъяты. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Задержанному грозит 12 лет лишения свободы.