Москва1 июнВести.В Тимашевском районе Краснодарского края был задержан местный житель, пытавшийся продать две гранаты иностранного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Помимо боеприпасов мужчина также хранил у себя гранатомет.
Ручной гранатомет, составные части оружия и взрывные устройства, а также боеприпасы различного калибра были изъяты. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Задержанному грозит 12 лет лишения свободы.