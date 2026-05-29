В Адыгее у местного жителя нашли тротиловую шашку, заведено уголовное дело Жителя Теучежского района Адыгеи задержали за незаконное хранение взрывчатки

Москва29 мая Вести.В Адыгее сотрудники УФСБ и МВД задержали 34-летнего жителя Теучежского района по подозрению в незаконном хранении взрывчатого вещества. Как выяснилось, он купил и держал у себя дома тротиловую шашку. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.