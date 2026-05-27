Жителя Забайкалья будут судить за хранение боеприпасов к крупнокалиберному ружью

Автослесарь из Забайкалья нашел на металлосвалке боеприпасы

Москва27 мая Вести.Житель Забайкальского края предстанет перед судом за хранение боеприпасов к крупнокалиберному огнестрельному оружию, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

Согласно материалам дела, 49-летний слесарь занимался ремонтом автомобилей на СТО в городе Борзя. Боеприпасы к крупнокалиберному огнестрельному оружию он нашел на металлосвалке, перенес их в помещение, где и хранил до обнаружения полицейскими.

Судебное заседание назначено на 3 июня отмечается в сообщении

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.