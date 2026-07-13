Daily Star: в графстве Кент во время детского квеста нашли тело в чемодане

В Великобритании во время детского квеста нашли тело мужчины в чемодане Daily Star: в графстве Кент во время детского квеста нашли тело в чемодане

Москва13 июл Вести.Тело мужчины в покрытом мухами чемодане было обнаружено 10 июля в лесу Борстал в Джиллингеме (графство Кент) во время детского квеста. Инцидент спровоцировал серию задержаний, сообщает издание Daily Starю

По информации издания, в ходе детского мероприятия по поиску плюшевых мишек в лесу один из участников увидел "облепленный мухами чемодан".

Я заметил большой чемодан, окруженный сотнями мух, это было еще до прибытия полиции сказал мужчина

Он попытался отвлечь своих племянников от страшной находки. Квест был прерван.

В публикации говорится, что в чемодане нашли тело мужчины. По данным полиции, рассматривается вероятность связи с убийством в Уимблдоне. Арестованы двое мужчин. Кроме того, есть третий подозреваемый, предположительно причастный к делу. Он был освобожден под залог.

Ранее сообщалось, что 74-летняя жительница Великобритании получила письмо о своей "смерти" и лишилась пособий, в результате чего оказалась без средств к существованию.