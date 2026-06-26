74-летняя женщина получила письмо о своей "смерти" и лишилась пособий 74-летняя жительница Англии получила уведомление о своей "смерти"

Москва26 июн Вести.74-летняя жительница Великобритании получила письмо о своей "смерти" и лишилась пособий, в результате чего оказалась в тяжелом положении без денег. Ее историю рассказывает BBC News.

В конце мая в доме Барбары Скедд, проживающей в деревне Ибсток в графстве Лестершир (Англия), пришло письмо от районного совета Северо-Западного Лестершира о корректировке налоговых выплат на дом в связи с якобы недавней смертью в семье. После этого выплаты на счета Скедд прекратились в связи с ее "смертью", в том числе пенсия, пособие по инвалидности и пенсионный кредит.

Барбара Скедд рассказала, что письмо вызвало у нее "абсолютный ужас" и отчаяние. После первоначального шока пожилая англичанка расплакалась.

У меня нет денег ни на еду, ни на бензин для машины. Я ничего не могу сделать и никуда не могу поехать. Я хожу на бинго раз в неделю, но даже этого мне пока не удается. Теперь я просто сломлена…. Я достигла абсолютного дна поделилась пожилая женщина

Местные власти утверждают, что письмо было отправлено по стандартной процедуре после того, как Министерство труда и пенсий сообщило о том, что Скедд якобы ушла из жизни. Пожилой женщине пришлось доказывать, что она жива, и к ней даже прислали инспектора для проверки.

Я никогда не видела, чтобы Барбара так расстраивалась, плакала и отказывалась от еды сообщила ее подруга, 72-летняя Кэтрин Локвуд

Барбара Скедд рассказала, что объяснений произошедшего так и не услышала. Выплата денег была возобновлена только спустя почти две недели. Англичанка уточнила, что только помощь друзей и родных спасла ее от голода.