DM: в Британии 39-летняя женщина умерла через два часа после жалоб на изжогу

В Британии женщина умерла через два часа после жалоб на обычную изжогу DM: в Британии 39-летняя женщина умерла через два часа после жалоб на изжогу

Москва14 авг Вести.В Великобритании 39-летняя мать пятерых детей Мишель Робертс, считавшая себя полностью здоровой, умерла через два часа после того, как пожаловалась на сильную изжогу. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как рассказал изданию супруг женщины, после обеда она почувствовала усталость. Кроме того, ее беспокоила сильная изжога, из-за которой она позвонила мужу, который находился в тот момент на работе.

Позже состояние Робертс резко ухудшилось и она потеряла сознание. Вернувшийся домой супруг попытался оказать ей помощь и провел сердечно-легочную реанимацию, однако спасти британку не удалось.

По информации газеты, позднее врачи сообщили, что изжога стала одним из симптомов сердечного приступа. По словам специалистов, женщины часто принимают нетипичные признаки инфаркта за менее серьезные проблемы со здоровьем и поэтому откладывают обращение за медицинской помощью.

Ранее врач-кардиолог, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал, что во время сердечного приступа не следует активно кашлять, пытаясь помочь себе.