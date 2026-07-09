Скончалась американка, прожившая 73 года в "железном легком" В США скончалась последняя пациентка, использовавшая аппарат "железное легкое"

Москва9 июл Вести.В США скончалась женщина, чью жизнь на протяжении 73 лет поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких, который называют "железным легким", сообщают американские телеканалы.

Марта Лиллард в 1953 году заболела полиомиелитом. В то время врачи использовали аппараты искусственного дыхания, чтобы помочь больным.

"Железное легкое" – большой цилиндрический аппарат, охватывающий все тело пациента ниже шеи. Позже появились более современные аппараты вентиляции легких, однако Лиллард отказалась от смены аппарата, заявив, что прежний вариант для нее наиболее комфортен.

Марта Лиллард прожила прикованной к "железному легкому" 73 года. Изначально она находилась внутри аппарата 23 часа в сутки, а час, проведенный вне его, использовала для реабилитации парализованных конечностей. К подростковому возрасту Лиллард могла самостоятельно подключаться к аппарату и отключаться от него. В лучшие годы она использовала "железное легкое" только для сна – около 9 часов в сутки. Последние месяцы перед смертью женщина находилась в аппарате практически круглосуточно.

В связи с тем, что 78-летняя Лиллард была последней пациенткой в США, пользовавшейся подобным аппаратом, ей приходилось сталкиваться с трудностями – некоторым деталям сложно было найти замену, кроме того, с годами становилось все меньше специалистов, понимавших принцип работы "железного легкого".

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