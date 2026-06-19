Жительница Тверской области ждала скорую 6 часов и скончалась по пути в больницу

Жительница Тверской области ждала скорую 6 часов и скончалась по пути в больницу Жительница Тверской области ждала скорую 6 часов и скончалась по пути в больницу

Москва19 июн Вести.Пенсионерка из Тверской области ждала скорую более 6 часов и скончалась по пути в больницу, по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи организована проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно публикации [из социальных сетей], женщина в поселке Старая Торопа ждала скорую более 6 часов, после чего по пути следования в медицинское учреждение она умерла говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при оказании медицинской помощи.

Дело находится на контроле в прокуратуре.