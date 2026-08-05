Бастрыкину доложат о смерти девушки, которой несвоевременно оказали помощь в Уфе В Уфе умерла девушка из-за несвоевременного оказания медпомощи, возбуждено дело

Москва5 авг Вести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти девушки, которую госпитализировали только после третьего вызова скорой помощи. Об этом сообщили в Следкоме в мессенджере MAX.

В медиа сообщалось, что 18-летняя девушка умерла в больнице в результате несвоевременного оказания медицинской помощи.

Мать погибшей сообщает, что неоднократно вызывала бригаду скорой медицинской помощи, однако дочь госпитализировали только после третьего вызова. В результате через несколько часов девушка скончалась в медицинском учреждении отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.