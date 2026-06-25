Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девушки в крымской больнице Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о смерти жительницы Крыма в больнице

Москва25 июн Вести.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о гибели девушки из-за оказания ненадлежащей медицинской помощи в Республике Крым. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В СК уточнили, что поводом для этого стало обращение с несогласием с выводами предварительного следствия относительно ЧП, которое произошло в феврале текущего года.

Девушку госпитализировали в инфекционное отделение лечебного учреждения с жалобами на самочувствие… На следующий день девушка скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен уточняется в канале информцентра в MAX

В этой связи глава СК затребовал "доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов". Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.