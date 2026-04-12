Пенсионерка погибла при переходе дороги на красный в Ижевске

Москва12 апр Вести.Женщина 65 лет погибла в Ижевске в результате наезда на нее автомобиля. Водитель Škoda Rapid совершил наезд, когда пенсионерка переходила дорогу на красный свет, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в Telegram-канале.

Инцидент произошел 12 апреля около 18.40 по местному времени (17.40 мск) на проезжей части улицы 40 лет Победы, напротив дома 10а по улице Татьяны Барамзиной.

21-летний водитель автомобиля Škoda Rapid на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода – 65-летнюю женщину, по предварительным данным, переходившую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора написали в пресс-службе

Женщина в результате ДТП получила смертельную рану.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.