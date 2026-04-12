Москва12 апрВести.Женщина 65 лет погибла в Ижевске в результате наезда на нее автомобиля. Водитель Škoda Rapid совершил наезд, когда пенсионерка переходила дорогу на красный свет, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии в Telegram-канале.
Инцидент произошел 12 апреля около 18.40 по местному времени (17.40 мск) на проезжей части улицы 40 лет Победы, напротив дома 10а по улице Татьяны Барамзиной.
21-летний водитель автомобиля Škoda Rapid на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода – 65-летнюю женщину, по предварительным данным, переходившую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофоранаписали в пресс-службе
Женщина в результате ДТП получила смертельную рану.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.