В Рыбинске на пешеходном переходе насмерть задавили женщину

Москва23 мая Вести.В городе Рыбинске Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщает УМВД РФ по региону в MAX, погибла женщина-пешеход.

Авария произошла 23 мая в 11.15 на ул. Переборский тракт в районе д.1Б. По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля JAC наехал на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход-женщина 1945 г.р. от полученных травм скончалась в автомобиле бригады скорой помощи говорится в сообщении

На месте ЧП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.