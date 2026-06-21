Родственники гражданки РФ, у которой умер мозг, отказались от реанимации SHOT: родные россиянки, отравившейся метанолом на Бали, отказались от реанимации

Москва21 июн Вести.Родственники гражданки РФ, у которой умер мозг из-за отравления метанолом, подписали отказ от реанимации, сообщает издание SHOT.

Как пишут журналисты, 50-летняя Анна во время отдыха на индонезийском острове Бали решила попробовать местное вино. Через несколько часов ей стало плохо, женщину госпитализировали и поставили диагноз – отравление метанолом. Спустя две недели Анна впала в кому.

По данным издания, 20 июня томография подтвердила смерть мозга. Поэтому родные подписали документ, согласно которому в случае резкого ухудшения состояния Анны реанимировать ее не будет. Кроме того, врачи перестали давать женщине антибиотики, но от аппарата искусственной вентиляции легких ее пока не отключили.

По словам специалистов, после официального подтверждения смерти мозга шансов на восстановление уже не остается. Организм еще может поддерживаться аппаратами, однако сам человек фактически считается умершим. Летальность в таких случаях близка к 100% добавляет издание

Ранее стало известно, что родственники Анны добиваются ее эвакуации в Россию. Однако транспортировка людей в таком состоянии считается крайне сложной процедурой.