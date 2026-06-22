Mash: 3 туриста погибли от вина с метанолом на Бали, еще 4 человека пострадали

Mash: вино с метанолом на Бали убило 3 человек, еще 4 туриста пострадали Mash: 3 туриста погибли от вина с метанолом на Бали, еще 4 человека пострадали

Москва22 июн Вести.Дешевое вино с метанолом, продающееся на индонезийском острове Бали, убило как минимум трех туристов, пишет Telegram-канал Mash.

В воскресенье Telegram-канал SHOT писал, что на курортном острове Бали скончалась российская туристка, которая отравилась местным вином 1 июня, у нее диагностировали отравление метанолом.

От балийского вина, которое убило российскую туристку, погибли три человека, минимум четверо — пострадали говорится в сообщении Mash

Отмечается, что вино с метанолом за 100 рублей до сих пор продают "почти в любом продуктовом" на юго-западе Бали.

В частности, от балийского вина с метанолом в конце прошлого года погиб россиянин Андрей, пишет Mash.

Как рассказал Telegram-каналу москвич, отдыхавший на Бали три недели назад, два бокала этого вина вызвали сильное отравление, утром он не мог встать с постели. По словам фотографа Ани, после бокала этого вина ей с подругой было плохо три дня.

Еще одна туристка заявила, что после бокала этого вина она потеряла сознание за рулем скутера и при падении получила тяжелые травмы.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за 10 лет в России зафиксировано свыше 387 тысяч случаев отравлений алкогольными напитками, в том числе 106 142 случая с летальным исходом.