Россияне оказались в ловушке на балийском пляже из фильма "Ешь, молись, люби" Российские туристы застряли на пляже на Бали

Москва31 мая Вести.Пара российских туристов попала в ловушку на Бали на пляже, известном по фильму "Ешь, молись, люби". Об этом сообщается на портале tourdom.ru.

В материале сказано, что 22-летняя девушка и 23-летний юноша собирались встретить закат на пляже Паданг-Паданг, спрятанном в узкой бухте между известняковыми скалами. Портал пишет, что на пляж можно попасть, только спустившись по лестнице и пройдя через тоннель среди камней.

По информации портала, российские туристы не заметили, что начался прилив.

Вода быстро перекрыла путь к выходу, и парочка оказалась "зажата" между скалами и наступающим морем говорится в сообщении

Парень и девушка попытались выбраться самостоятельно, но не смогли. В итоге они забрались на скользкие камни и обратились в соцсетях с просьбой о помощи.

На место прибыли экстренные службы, но операция по спасению затянулась из-за темноты и сильных волн. Около двух часов ночи пару удалось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения.

В сообщении также сказано, что пара отказались от госпитализации: утверждается, что серьезных травм нет, только ссадины у молодого человека.

Ранее СМИ сообщали о другом инциденте на Бали: родные просят помочь вернуть домой россиянку, которую удерживает местный житель.