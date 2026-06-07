Показатель числа отравлений алкоголем в РФ снизился на 39% с 2016 года

В Роспотребнадзоре раскрыли статистику отравлений россиян спиртными напитками Показатель числа отравлений алкоголем в РФ снизился на 39% с 2016 года

Москва7 июн Вести.Свыше 387 тысяч случаев отравлений алкогольными напитками зафиксировано в РФ в период с 2016 по 2025 год, при этом показатель числа отравлений на 100 тысяч населения снизился на 39%, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По данным мониторинга за острыми отравлениями спиртсодержащей продукции с 2016 по 2025 года на территории РФ зарегистрировано 387 056 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 106 142 случая с летальным исходом (27,4 %)… В динамике с 2016 по 2025 г. отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по РФ на 39%, в т. ч. с летальным исходом на 31% отметили в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году"

При этом в прошлом году 34% отравлений пришлось на женщин (в 2024 году этот показатель составлял 21%). На отравления среди взрослого населения от 18 лет приходится 85,7%, на отравления среди подростков (от 15 до 17 лет включительно) - 8,5%, на отравления среди детей (от 0 до 14 лет включительно) - 5,8%.