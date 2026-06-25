© Пока учёные не могут точно сказать, какие биологические механизмы связывают загрязнение воздуха и психические отклонения., Globallookpress

Москва25 июн Вести.Количество случаев заболеваний нервной системы, вероятностно связанных с качеством атмосферного воздуха, в России сократилось более чем в 4 раза за 9 лет. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, проанализированные ТАСС.

В 2025 году показатель составил 8,56 дополнительных случая на 100 тыс. населения. Это в 4,44 раза ниже уровня 2016 года и в 2,8 раза — уровня 2024 года.

Ведомство также отмечает значительную региональную разницу: в зависимости от субъекта РФ показатель варьируется от 0,17 (Кировская область) до 170,9 (Алтайский край) дополнительных случаев на 100 тыс. населения. В 11 регионах среднероссийские уровни были превышены от 2 до 20 раз.

Наиболее проблемными территориями по числу ассоциированных с загрязнением воздуха заболеваний ЦНС стали Республика Татарстан, Красноярский и Забайкальский края, Курская область и Алтайский край — там зафиксировано от 32,5 до 170,9 дополнительных случая на 100 тыс. человек.