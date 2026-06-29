Птичий грипп фиксировался в восьми регионах России в 2025 году

Роспотребнадзор: вспышки птичьего гриппа в 2025-м зафиксированы в 8 регионах РФ Птичий грипп фиксировался в восьми регионах России в 2025 году

Москва29 июн Вести.В прошлом году ситуация с высокопатогенным гриппом птиц в России оставалась напряженной. Вспышки заболевания среди диких и домашних птиц регистрировались в восьми субъектах страны.

Как показала диагностика биоматериала, все случаи были вызваны вирусом гриппа подтипа А(H5N1). Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, проанализированные ТАСС.

При этом, по информации ведомства, циркулирующие в России вирусы сохраняют высокую степень генетического сходства с вакцинными штаммами, рекомендованными ВОЗ. Большинство из них чувствительны к противовирусным препаратам и не несут маркеров повышенной патогенности.