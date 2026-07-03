Роспотребнадзор: ветрянкой чаще всего болеют в Якутии, Карелии и Калмыкии

Роспотребнадзор назвал регионы с самой высокой заболеваемостью ветрянкой Роспотребнадзор: ветрянкой чаще всего болеют в Якутии, Карелии и Калмыкии

Москва3 июл Вести.В России самые высокий уровень заболеваемости ветрянкой зафиксирован в Якутии, Карелии и Калмыкии. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора, которые приводит ТАСС.

Ветряная оспа регистрировалась на территории всех субъектов РФ, в том числе в 49 из них показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране. Самые высокие показатели в прошлом году зафиксированы в Карелии, Калмыкии и Якутии говорится в публикации

Как отмечается, уровень заболеваемости ветрянкой в целом по России за последние 2 года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. Так, в 2025 году было зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветрянки, что соответствует среднемноголетним показателям.