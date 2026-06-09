Москва9 июн Вести.В настоящее время вирус гриппа обладает самым высоким пандемическим потенциалом. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа сказала она в интервью РИА Новости

Ранее сообщалось, что, согласно докладу Роспотребнадзора, в 2025 году заболеваемость гриппом в России увеличилась по сравнению с 2024 годом в 3,1 раза и составила 375,97 на 100 тысяч населения. Это выше средних многолетних значений в 6 раз.