Москва4 июл Вести.В ближайшие десять лет весь мир столкнется с очередной пандемией. В этот раз масштабную эпидемию вызовет вирус птичьего гриппа. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он напомнил, что в 2024 году уже прошла самая крупная в истории эпидемия птичьего гриппа. Штамм вируса A/H5N1 смог мутировать, из-за чего произошло заражение млекопитающих и человека.

Будет птичий грипп, попомните это. … Когда все начнется? Когда вирус сначала перешагнет межвидовой барьер, перейдет к млекопитающим. Это шаг один. Мутирует, и заболел человек. … Следующая мутация, когда пойдет от человека к человеку. … Эпидемия будет, в этом году – не знаю, … но в течение десяти лет будет сказал Мясников

Еще один из возможных вариантов развития событий, что на свободу может вырваться вирус в тех регионах, где человек тесно контактирует с дикими животными.

Человек сегодня тесно соседствует с животными. В Европе нет, в России нет, в Америке нет, а в Китае да, а в Африке да, а в Бразилии да. … И это резервуар, источник. И есть в мире лаборатории следящие [за этим]? Весь ли Китай у нас покрыт лабораториями, Африка, Бразилия и так далее, чтобы уследить появление [новой угрозы]? поинтересовался Мясников

Ранее вирусологи объяснили, почему лихорадка Эбола не способна вызвать пандемию, несмотря на свою высокую опасность.