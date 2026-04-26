Онищенко назвал главные смертоносные болезни на ближайшие пять лет Онищенко: грипп останется в числе главных смертоносных болезней ближайшие 5 лет

Москва26 апр Вести.Самыми смертоносными болезнями в ближайшие пять будут грипп, сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

Кардиология, онкология, эндокринология - это три лидера, которые дают смертность. Из инфекций в ближайшие пять лет - это грипп… он будет на первом месте сказал он

Онищенко обратил внимание, что гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения.

Ранее академик отмечал, что свиной и птичий гриппы, а также оспа способны вызвать пандемию.