Академик РАН Онищенко: алкоголь и курение смертельно опасны для людей

Онищенко перечислил смертельно опасные привычки людей Академик РАН Онищенко: алкоголь и курение смертельно опасны для людей

Москва4 мая Вести.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости назвал алкоголь и курение, в том числе вейпов, смертельно опасными привычками, которые затрагивают большое количество людей.

По словам академика, наибольший вред как в индивидуальном, так и в популяционном плане наносят курение и алкоголь. К ним сейчас добавились и так называемые вейпы, отметил он.

Онищенко также подчеркнул, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает значительное число людей.

Ранее сообщалось, что вред от курения вейпов впервые в России начали исследовать в Сеченовском Университете.