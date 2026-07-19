Москва19 июл Вести.Пассивное курение влияет на качество сна ребенка, а также негативно сказывается на работе внутренних органов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель главного врача по педиатрии "ЦКБ с поликлиникой" Управления делами президента России, доктор медицинских наук Андрей Степанов.

Он отметил, что вред наносит, как нахождение рядом с курящим человеком, так и пребывание в комнате, где периодически курят.

Табачный дым, пассивное курение влияет не только на продолжительность сна, оно влияет на все органы и системы, тем более ребенка. Учитывая, что ребенок весит меньше, чем взрослый, концентрация [токсинов] – гораздо более выраженная, чем у взрослого. … Соответственно, все токсины, когда попадают на слизистые, даже при пассивном курении, достаточно активно всасываются и влияют и на иммунную систему, и на нервную систему, куда, собственно говоря, относится и нормальный сон сообщил врач

Врач отметил, что присутствие рядом с курящим родителем на улице принесет ребенку меньше вреда, чем в помещении, однако полностью исключить негативные последствия нельзя.

Прогулки с сигаретой одновременно и с коляской безусловно лучше, чем если бы мама курила в помещении, где находится ребенок. Но это наводит на мысль о том, что мама может кормить грудью и при этом курить и, конечно же, токсины передаются с грудным молоком. А тем более, если еще во время беременности мама курила, то ребенок находится в очень невыигрышном относительно некурящих своих сверстников положении заявил Степанов

Врач добавил, что пар от вейпа также может нанести вред ребенку, если родитель общается с ним вовремя или сразу после курения.

Ранее врач-терапевт Анастасия Полякова заявила, что никотин, поступающий в организм через обычные и электронные сигареты, может повлиять на результаты лабораторных анализов. По ее словам, отклонения не всегда значительны, но в некоторых случаях могут исказить диагностическую картину.