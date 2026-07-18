Профессор объяснила, к чему может привести катание подростков на питбайках

Профессор рассказала об опасности питбайков для подростков Профессор объяснила, к чему может привести катание подростков на питбайках

Москва18 июл Вести.Катание подростков на питбайках может быть опасно не только для несовершеннолетних водителей, но и для пешеходов. Об этом ИС "Вести" заявила доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар.

По ее словам, родители совершенно не думают о безопасности своих детей, покупая им питбайки.

Идем дальше. Ребенок едет, сбивает какую-нибудь бабушку или дедушку, человек падает, ударяется головой и умирает. А ребенку нет 14 лет … К уголовной ответственности его привлечь нельзя, потому что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Родителя к ответственности привлечь нельзя, потому что не он совершил это действие. Он только приобрел ребенку средство повышенной опасности, которое, кстати, и не является средством повышенной опасности по закону сказала она

Также юрист добавила, что, позволяя детям кататься на таких опасных устройствах, родители также дают им возможность совершать противоправные деяния.

Ранее сообщалось, что в Казани 16-летний подросток, пытавшийся скрыться от ГИБДД, сбил на питбайке одного из полицейский. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.