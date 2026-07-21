Москва21 июлВести.Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту ДТП с участием 13-летней девочки за рулем питбайка, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.
В 2023 году житель Ермаковского района купил питбайк с двигателем 125 кубических сантиметров, для управления которого нужны права. Мужчина регулярно давал покататься за рулем своей 13-летней дочери. А потом стал обучать ее вождению на дорогах общего пользования.
Во время очередной поездки девочка не справилась с управлением и попала в ДТП в селе Ермаковское. Она получила закрытый перелом ребра и ушиб левой почки и была госпитализированаотмечается в сообщении
В отношении отца возбуждено уголовное о вовлечении вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.