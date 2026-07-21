Девочка за рулем питбайка пострадала в ДТП в Красноярском крае

Урок вождения на питбайке для подростка из Красноярского края закончился ДТП Девочка за рулем питбайка пострадала в ДТП в Красноярском крае

Москва21 июл Вести.Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту ДТП с участием 13-летней девочки за рулем питбайка, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства.

В 2023 году житель Ермаковского района купил питбайк с двигателем 125 кубических сантиметров, для управления которого нужны права. Мужчина регулярно давал покататься за рулем своей 13-летней дочери. А потом стал обучать ее вождению на дорогах общего пользования.

Во время очередной поездки девочка не справилась с управлением и попала в ДТП в селе Ермаковское. Она получила закрытый перелом ребра и ушиб левой почки и была госпитализирована отмечается в сообщении

В отношении отца возбуждено уголовное о вовлечении вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни.