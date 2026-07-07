Краснодарская школьница на питбайке пыталась уйти от погони мотоциклистов ДПС 15-летняя школьница устроила гонки с мотоциклистами ДПС в Краснодаре

Москва7 июл Вести.В Краснодаре 15-летняя школьница без прав ездила на питбайке по центру города. Заметив патруль, она устроила "гонку" с мотоциклистами ДПС, сообщает МВД.

Девушка без прав гоняла на питбайке по центру Краснодара. Заметив патруль, не стала тормозить и попыталась скрыться, лавируя по дворам и даже заезжая на тротуары говорится в публикации ведомства в MAX

Госавтоинспекторы настигли юную гонщицу. Ее питбайк в итоге оказался на штрафстоянке, в отношении мамы школьницы составлен протокол за то, что она допустила управление транспортом лицом без прав.

Кроме того, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Школьницу теперь могут поставить на профилактический учет, а ее родителей привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.