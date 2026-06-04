Мотоциклист 15 лет стал причиной погони в Черемхово Иркутской области

Автоинспекторы в Иркутской области устроили погоню за 15-летним мотоциклистом Мотоциклист 15 лет стал причиной погони в Черемхово Иркутской области

Москва4 июн Вести.Мотоциклист 15 лет попытался скрыться от полицейских в городе Черемхово, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Патрулируя улицы города в вечернее время, автоинспекторы обратили внимание на мотоциклиста, передвигавшегося на высокой скорости. Они потребовали у водителя остановки, но вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям полицейских, водитель прибавил скорость и попытался скрыться.

При этом мотоциклист допускал грубые нарушения правил дорожного движения, проезжая перекресток на красный сигнал светофора. В ходе преследования нарушитель был задержан. За рулем оказался 15-летний школьник. В силу возраста права управления он не имеет отметили в пресс-службе

Подросток рассказал, что мотоцикл купил на собственные сбережения.

Подростка поставят на профилактический учет, в отношении законных представителей рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Мотоцикл помещен на штрафстоянку.