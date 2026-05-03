Москва3 мая Вести.Регистрация питбайков с присвоением им номеров может стать частью комплексных мер, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов.

Он отметил, что подростки, управляющие питбайками, нередко становятся участниками ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Законодательство позволяет привлекать к ответственности родителей. Но, по мнению эксперта, к этому вопросу нужно подходить дифференцированно.

Мы сейчас в Госдуме рассматриваем на экспертном совете выдачу небольших номеров вообще всем без исключения транспортным средствам. Если есть мотор, значит, есть ответственность... Должно быть правило: выезжаешь на асфальт, на дороги общего пользования - должен быть номер. Это простое и понятное решение: есть номер - должна быть страховка ответственности. Когда мы с вами берем в аренду, например, электровелосипеды или самокаты, там всегда есть бегунок в приложении: "Застраховать свою ответственность перед третьими лицами". Я считаю, что номер должен быть в первую очередь не для самого себя. Ты для третьих лиц начинаешь представлять угрозу финансовую, моральную. Можно напугать кого-то, можно нанести повреждения здоровью и так далее. Поэтому номер и страховка должны быть, если ты выезжаешь на дорогу общего пользования заявил Иванов

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует расширить производство и выпускать на своих мощностях мотоциклы и питбайки.