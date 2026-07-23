Москва23 июлВести.Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков усомнился в том, что россияне захотят целенаправленно отучиться на права для управления электросамокатом. Такое мнение он озвучил в беседе с ИС "Вести".
Накануне в Петербурге предложили ввести права для управления электросамокатами. Поводом для инициативы стал рост аварий с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Ни один человек в здравом уме не пойдет учиться, отдавать деньги в автошколу, получать государственное удостоверение… Уж сразу откроют либо мотоциклетную категорию, либо откроют автомобильную, которая тоже позволяет ездить на мопедах. Кто пойдет учиться на электросамокатную категорию? Абсурдзаявил Кадаков
Он предложил приравнять электросамокаты к мопедам.
Есть у тебя электромоторчик — значит, у тебя мопед. Можно вывести из этой категории детские электросамокаты, но совсем слабые… Если мы говорим о более-менее взрослых вещах, даже о прокатных электросамокатах, которые вроде как 250 Вт, но они ездят тоже очень быстро, — пожалуйста, есть мопедная категория "M"предложил эксперт
Кадаков также обратил внимание на китайский опыт. По его данным, в КНР насчитывается порядка 400 млн электровелосипедов, и их большое количество не провоцирует хаос.
Как у них получилось-то? Потому что электровелосипед — это не СИМ, это электровелосипед. У нас велосипед в какой-то непонятной полусерой зоне. Во-вторых, велосипед более безопасный, и электровелосипед — более безопасное транспортное средство, чем электросамокат. По-другому ты сидишь, по-другому управляешь. С большими колесами ты не проваливаешься в маленькие ямки и не так с него падаешьотметил он
Ранее в ГАИ напомнили, какая ответственность грозит виновнику ДТП с электросамокатом.