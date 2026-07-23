Москва23 июл Вести.Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков усомнился в том, что россияне захотят целенаправленно отучиться на права для управления электросамокатом. Такое мнение он озвучил в беседе с ИС "Вести".

Накануне в Петербурге предложили ввести права для управления электросамокатами. Поводом для инициативы стал рост аварий с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ни один человек в здравом уме не пойдет учиться, отдавать деньги в автошколу, получать государственное удостоверение… Уж сразу откроют либо мотоциклетную категорию, либо откроют автомобильную, которая тоже позволяет ездить на мопедах. Кто пойдет учиться на электросамокатную категорию? Абсурд заявил Кадаков

Он предложил приравнять электросамокаты к мопедам.

Есть у тебя электромоторчик — значит, у тебя мопед. Можно вывести из этой категории детские электросамокаты, но совсем слабые… Если мы говорим о более-менее взрослых вещах, даже о прокатных электросамокатах, которые вроде как 250 Вт, но они ездят тоже очень быстро, — пожалуйста, есть мопедная категория "M" предложил эксперт

Кадаков также обратил внимание на китайский опыт. По его данным, в КНР насчитывается порядка 400 млн электровелосипедов, и их большое количество не провоцирует хаос.

Как у них получилось-то? Потому что электровелосипед — это не СИМ, это электровелосипед. У нас велосипед в какой-то непонятной полусерой зоне. Во-вторых, велосипед более безопасный, и электровелосипед — более безопасное транспортное средство, чем электросамокат. По-другому ты сидишь, по-другому управляешь. С большими колесами ты не проваливаешься в маленькие ямки и не так с него падаешь отметил он

Ранее в ГАИ напомнили, какая ответственность грозит виновнику ДТП с электросамокатом.