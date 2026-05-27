Москва27 мая Вести.В вопросе о том, разрешить ли мотоциклистам ездить по выделенным полосам, нет единственно правильного решения, в любом случае речь идет о компромиссе. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Несколько дней назад глава Минтранса РФ Андрей Никитин говорил, что в России могут разрешить мотоциклистам ездить по полосе, выделенной для автобусов.

По мнению Кадакова, такая идея едва ли встретит понимание у водителей общественного транспорта.

Во-первых, у нас выделенки не везде. Хотя в Москве, если про Москву говорить, 530 километров. Их можно туда пустить, но это чревато. Потому что, во-первых, никто не спросил водителей автобусов. Туда же еще предлагают выгнать даже СИМы, все эти электросамокаты. Представьте себе радость водителя автобуса, который везет 100 человек, попытаться не сбить этого самокатчика, у которого не знаю что в голове сказал Кадаков

Также, по его словам, увеличивается опасность ДТП при повороте направо через выделенную полосу.

Когда вы поворачиваете через автобусную полосу направо, неважно куда, во двор или на перекрестке, вы в зеркале заднего вида автобус-то увидите, и такси увидите. А вот разглядеть мотоциклиста, который, как правило, и быстрее едет, и маленький, и не всегда у него даже фара горит - это с точки зрения безопасности дорожного движения еще неизвестно, чем аукнется. Но мотоциклисты, наверное, если им разрешат ездить, будут благодарны отметил автоэксперт

По его мнению, этот вопрос не имеет единственно верного решения.

Не пускать их туда плохо, потому что их надо действительно уводить по возможности куда-то подальше от автомобилей. Пускать - тоже есть нюансы. Поэтому здесь нет единственного правильного решения, любое решение — это компромисс: что-то улучшаем, что-то - ухудшаем сказал Кадаков

Идею разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе также поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он подчеркнул необходимость найти взвешенное решение по этому вопросу с учетом мнения водителей общественного транспорта.