Москва25 мая Вести.Минтранс РФ намерен разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе. Об этом заявил министр транспорта страны Андрей Никитин.

По его словам, которые приводит журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем канале в MAX, соответствующая инициатива будет прорабатываться вместе с вопросом про электровелосипеды.

Как байкер, конечно, я за. Как министр — надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос. Он будет прорабатываться … Надо будет посмотреть, как оптимально выстроить схему движения сказал Никитин

Эту инициативу также поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что нужно будет учитывать и мнение водителей общественного транспорта, чтобы найти взвешенное решение по этому вопросу.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что является обладателем мотоцикла американской марки.