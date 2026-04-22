Лукашенко рассказал, что ездит на мотоцикле Harley-Davidson

Москва22 апр Вести.Во время посещения площадки Минского аэроклуба ДОСААФ имени Грицевца президент Белоруссии рассказал, что является обладателем мотоцикла американской марки. Ролик с заявлением главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко во время поездки пообщался с воспитанниками местной школы мотокросса, приехавшими, чтобы встретиться с главой государства.

Я тоже мотоциклист, но я на "Харлее" езжу (упрощенное название Harley-Davidson – Прим. ред) сказал Лукашенко

Уточняется, что президента Белоруссии и раньше видели за рулем мотоцикла американского производителя. В 2016 году он поучаствовал в байкерском фестивале на Harley-Davidson.

Ранее стало известно, что Лукашенко стал обладателем мотоцикла "Минск D4 125". Его ему подарили во время визита на "МотоВелоЗавод".