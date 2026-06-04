Мазепин раскрыл детали встречи с Лукашенко в Минске Мазепин обсудил с Лукашенко усилия РФ и Белоруссии на международной арене

Москва4 июн Вести.В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались усилия России и республики на международной арене. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Он рассказал, что в среду посетил Минск, где его принял Лукашенко.

Мы подробно обсудили совместные усилия, что может Россия и Белоруссия делать на международной арене, потому что Белоруссия также, как и Россия, подверглась дискриминации с точки зрения вот этого без флага, без гимна, нейтральный статус. Сегодня Международная федерация водных видов спорта допустила как спортсменов России, так и Белоруссии к любым соревнованиям любого уровня отметил Мазепин

Кроме того, как сообщил глава ФВВСР, в ходе встречи обсуждались соревнования, в которых принимали участие сборные России и Белоруссии.

Мы проводим регулярно открытый чемпионат России, куда приезжают пловцы из Белоруссии для того, чтобы у них была возможность соревноваться, смотреть, делиться опытом или же мы смотрели, как выступают белорусские спортсмены. Поэтому президент Белоруссии уделяет огромное внимание спорту, не только водным видам спорта, но я представляю водные виды спорта. Поэтому мы всерьез поговорили, что мы можем сделать вместе, как на международной арене, так и внутри страны рассказал он

Также, по словам Мазепина, велось обсуждение участия стран на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Два года - это вроде далекий срок, но сегодня к этому надо уже готовиться заключил он

Ранее Мазепин рассказал о радости российских спортсменов, которых World Aquatics допустила к участиям в соревнованиях с российским флагом и гимном.