Врач Полякова: курение перед сдачей анализов влияет на их результаты

Врач Полякова предупредила о влиянии курения на результаты анализов Врач Полякова: курение перед сдачей анализов влияет на их результаты

Москва9 июл Вести.Никотин, поступающий в организм через обычные и электронные сигареты, может повлиять на результаты сдаваемых лабораторных анализов. Об этом заявила врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Полякова.

По ее словам, которые приводит RT, отклонения в анализах крови не всегда значительны, но в некоторых случаях могут исказить диагностическую картину.

После курения может повышаться уровень глюкозы в крови и количество лейкоцитов. Также может изменяться концентрация кортизола, адреналина и других гормонов. Кроме того, после курения может снижаться сатурация — насыщение крови кислородом сказала Полкова

Врач предупредила, что в результате измененных результатов анализов медики могут принять выявленные изменения за клинические проявления заболевания. Она посоветовала перед сдачей анализов уточнять у лечащего врача время воздержания от курения.

31 мая руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заявила, что в первые месяцы отказа от курения улучшаются дыхание и кровообращение, а в течение года риск смерти из-за сердечно-сосудистых причин снижается примерно вдвое.