Россиян предупредили о вреде яичных белков Специалист по питанию Ким: обилие белков яиц в рационе влияет на работу почек

Москва18 мая Вести.Частое употребление яичных белков может негативно влиять на работу почек, сообщила РИА Новости доцент ДВФУ, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

В отдельных случаях обилие полноценного белка может оказывать дополнительную нагрузку на почки отметила Ким

Она предупредила, что особенно опасно это для тех, у кого есть заболевания почек. В остальном, очень полезен, потому что содержит важные аминокислоты и почти полностью усваивается. Тоже самое можно сказать и про желток, в нем нет вреда, наоборот, он богат витаминами.