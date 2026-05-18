Москва18 маяВести.Частое употребление яичных белков может негативно влиять на работу почек, сообщила РИА Новости доцент ДВФУ, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
В отдельных случаях обилие полноценного белка может оказывать дополнительную нагрузку на почкиотметила Ким
Она предупредила, что особенно опасно это для тех, у кого есть заболевания почек. В остальном, очень полезен, потому что содержит важные аминокислоты и почти полностью усваивается. Тоже самое можно сказать и про желток, в нем нет вреда, наоборот, он богат витаминами.