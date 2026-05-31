Врач Гамбарян: после отказа от курения в первые месяцы улучшается кровообращение

Москва31 мая Вести.У отказавшихся от курения в первые месяцы улучшаются дыхание и кровообращение, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

В последний день весны отмечается Всемирный день без табака.

Ранее сообщалось, что в городе Зеленоградске Калининградской области 16-летняя девушка оказалась в крайне тяжелом состоянии после курения вейпа, она впала в кому.