Москва23 мая Вести.Перекос в рационе в сторону чистого белка за счет шашлыка может привести к заболеваниям почек, отекам и сбоям в работе ЖКТ, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога и эндокринолога Ирину Татарникову.

Рацион не должен состоять только из белка, даже если это очень вкусный шашлык. Если будет существенный перекос, значительно повышается нагрузка на почки. Для здорового человека это может не стать фатальным, но при наличии хронических болезней почек, гипертонии или диабета избыток животного белка и соли крайне нежелателен отметила она

Диетолог также уточнила, что разовый перекос в выходные существенно не повлияет на организм, главное не переходить на такое питание на регулярной основе.