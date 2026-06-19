3 раза за лето: диетолог объяснила, почему надо ограничить употребление шашлыка Диетолог Лебедева: шашлык может нанести серьезный вред здоровью

Москва19 июн Вести.Постоянное употребление шашлыка в течение лета может нанести серьезный вред здоровью, заявила в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Главная опасность шашлыка заключается в жире, который при нагревании плавится и капает на раскаленные угли. В результате образуются полициклические ароматические углеводороды, в частности бензапирена.

Эти вещества относятся к сильным канцерогенам и, поднимаясь вместе с дымом, оседают на поверхности мяса. Кроме того, обугленная черная корка, образующаяся при сильном обжаривании, также насыщена этими вредными соединениями, которые способны повреждать ДНК клеток и провоцировать развитие онкологических заболеваний, в первую очередь рака желудочно-кишечного тракта подчеркнула Лебедева

Отмечается, что в жаркую погоду риски возрастают, поскольку пищеварительная система человека работает медленнее, и мясо переваривается дольше обычного, создавая дополнительную нагрузку на желудок и кишечник.

Специалист напомнила, что регулярное переедание шашлыка перегружает ЖКТ и повышает вероятность развития колоректального рака, подагры, жирового гепатоза (ожирения печени) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно вредны большие порции по 200—300 граммов: безопасная норма жаренного на огне мяса составляет всего 70—100 граммов отметила диетолог

Дополнительную нагрузку создает и маринад, особенно готовые соусы, в которых содержатся скрытые сахара, раздражающие стенки желудка. Поэтому шашлык противопоказан людям с хроническим гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью, а также при заболеваниях печени и подагре.

Чтобы минимизировать вред, врачи настоятельно рекомендуют ограничить потребление шашлыка до трех раз за все лето, а лучше меньше. Предпочтение надо отдавать нежирным сортам мяса (индейка, курица, крольчатина), а также рыбе. Наиболее безвредны натуральные маринады на основе кефира или йогурта.

Шашлык надо обязательно заедать большим количеством свежих овощей и зелени - содержащиеся в них клетчатка и антиоксиданты помогают нейтрализовать часть вредных веществ и улучшают пищеварение.