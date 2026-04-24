Россиянам рассказали, почему опасно запивать шашлык алкоголем или газировкой Врач Подчиненова: запивание шашлыка спиртным может вызвать приступ панкреатита

Москва24 апр Вести.Употребление шашлыка с алкоголем или газировками может вызвать острый приступ панкреатита, заявила ТАСС заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.

Употребление шашлыка с алкоголем или сладкими газированными напитками повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу, может привести к обострению хронического панкреатита и холецистита сказала собеседница агентства

Врач рекомендовала к шашлыку морс, чаю или воду. Отличным гарниром могут стать овощи и зелень. В качестве маринада для мяса врач советовала использовать кефир, лимонный сок, минеральную воду, а также натуральные приправы с минимальным количеством соли.