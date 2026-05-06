Нутрициолог рассказала, какие мясо и маринад лучше выбрать для шашлыка Нутрициолог Цвинария: мясо на шашлык лучше выбрать нежирное

Москва6 мая Вести.При выборе мяса для шашлыка лучше остановиться на легких нежирных вариантах, таких как курица, индейка, рыба, телятина или говядина, сообщило РИА Новости со ссылкой на президента Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейного нутрициолога Антонину Цвинария.

Самые легкие и физиологичные варианты для шашлыка: курица, индейка, рыба, нежирная телятина или говядина. В них меньше насыщенных жиров. Покупки готового шашлыка лучше избегать: старое или некачественное мясо может быть замаскировано большим количеством уксуса, соли и других консервантов отметила она

По словам нутрициолога, для маринада лучше использовать лимонный сок, кисломолочные продукты, слабый уксус со специями и травами. Такие маринады сдерживают рост патогенной микрофлоры, снижают образование соединений с канцерогенными свойствами в мясе при готовке, делают его мягче и сочнее, уточнила эксперт.