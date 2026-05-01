В Роскачестве назвали лучшее вино для шашлыка В Роскачестве назвали красное вино классическим выбором к шашлыку

Москва1 мая Вести.Классическим выбором к шашлыку считается красное вино, для свиного шашлыка лучше выбирать сорт мерло, а к баранине - саперави, но если шашлык состоит из овощей или рыбы, то лучше предпочесть белое вино, заявила РИА Новости замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Традиционно мы привыкли к тому, что это будет красное вино, но тем менее сегодня шашлык трансформировался, и шашлык готовится не только из мяса, но и из овощей, из рыбы​​​. В случае если шашлык приготовлен на открытом огне либо на гриле из овощей или рыбы, уместно подать белое вино сказала Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума

При выборе сорта винограда Саратцева порекомендовала придерживаться основного правила: чем тяжелее шашлык и чем более тяжелый соус используется, тем более кислым должно быть вино, чтобы сбалансировать вкус мяса.

Как отметила замглавы Роскачества, если в блюде присутствуют дополнительные специи, то уместнее взять сладкое вино с более выраженным контрастом вкуса.

Если готовится шашлык из баранины, то традиционным выбором станет вино из винограда сорта саперави, в то время как к свиному шашлыку вполне уместно подать мерло, заявила она.

Среди необычных рекомендаций - появившиеся на рынке оранжевые вина. Саратцева отметила, что их уместно подавать в том случае, если шашлык сделан из индейки, в то время как к куриному шашлыку лучше подойдут более легкие вина, такие как органические.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае за последние 5 лет площадь виноградников увеличилась на 10%.