Роскачество: россияне выбирают вино по содержанию сахара, цене и цвету Роскачество: главным критерием при выборе вина для россиян остается сахар

Москва7 июл Вести.Большинство покупателей в России при выборе вина ориентируются прежде всего на тип напитка по содержанию сахара. Об этом заявили 34% опрошенных, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Цена важна для 12% респондентов, цвет — для 11%. При этом покупатели все реже обращают внимание на раскрученный бренд, отдавая предпочтение собственным вкусовым и визуальным ощущениям. Для 97% опрошенных ключевыми характеристиками остаются вкус, послевкусие и общее качество.

75% россиян готовы потратить на бутылку не более 1,5 тыс. рублей, а оптимальным соотношением "цена–качество" они считают диапазон 900–1 000 рублей.

Среди всех категорий вин россияне по-прежнему чаще выбирают красные полусладкие — 51% за цвет и 55% за сладость. Однако динамика меняется: доля поклонников красных вин снизилась на 23 процентных пункта, полусладких — на 13, при этом растет интерес к белым, розовым и сухим винам.

В российском виноделии тренд подтверждается: продажи отечественных розовых вин выросли на 14%, белых — на 7%, тогда как красные прибавили менее 1%.