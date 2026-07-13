Москва13 июл Вести.Тренд "бежевых мам", связанный с минимизацией ярких цветов в одежде, интерьере и игрушках, могут негативно повлиять на развитие детей. Об этом ИС "Вести" заявила семейный психолог Алиса Метелина.

По ее словам, раньше детей окружал весь спектр естественных цветов, и родители не создавали вокруг них искусственную атмосферу, что являлось правильным решением.

А когда мы начинаем влезать в естественные механизмы, то получается искривление в ту или в иную сторону. То есть вот этот тренд "бежевых мамочек", я думаю, что это послужило … антитрендом на какое-то время. Некоторое время назад все очень любили вот эти яркие неоновые игрушки … Это тоже перебор, это тоже неестественно … Поэтому на смену пришел тренд "бежевых мамочек", которые, с одной стороны, приглушенные цвета – это хорошо, когда ты собираешься, например, укладывать ребенка спать. Но во все остальное время … игрушки, погремушки должны быть разноцветными. Потому что один из первых цветов, которые ребенок учится воспринимать, да, в возрасте там 20 дней от роду – это красный сказала психолог

Также она добавила, что именно контрастные цвета помогают детям концентрироваться.

Там черный, белый, соответственно. Главные цвета, с которых начинается детское восприятие цвета — это красный, синий, зеленый и фиолетовый. То есть фактически мы смотрим на радугу и понимаем, что это цвета, которые необходимы нашим детям и которые уже как бы создала матушка-природа отметила психолог

Ранее в письме Минпросвещения РФ сообщалось, что тренд "бежевых мам" может негативно влиять на развитие речи и мышления у детей.