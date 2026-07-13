Минпросвещения опровергло рекомендации по сладостям и цвету одежды для детей

Минпросвещения не давало рекомендаций для "бежевых мам" и детских сладостей Минпросвещения опровергло рекомендации по сладостям и цвету одежды для детей

Москва13 июл Вести.Минпросвещения России назвало недостоверными сообщения о том, что ведомство якобы подготовило рекомендации, касающиеся выбора сладостей и цветовой гаммы одежды для детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Минпросвещения якобы предупредило о рисках для детей из-за "бежевых мам", а также назвало неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей.

Министерство просвещения РФ не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей говорится в письме пресс-службы ведомства

По оценке ведомства, распространяемые публикации являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией.

В пресс-службе напомнили, что в компетенцию Минпросвещения входят разработка государственных образовательных стандартов, образовательных программ и методических рекомендаций, связанных с организацией образовательного и воспитательного процесса. По другим же темам работают профильные ведомства.