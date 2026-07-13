Москва13 июл Вести.Тренд "бежевых мам", связанный с минимизацией ярких цветов, может негативно влиять на развитие речи и мышления у детей. Об этом говорится в письме Минпросвещения РФ, которое приводит РИА Новости.

В нем отмечается, что с 20 дня жизни младенцы начинают различать базовые цвета и устойчивые категорию формируются параллельно с речью и мышлением. Дети, изучавшие объекты по черно-белым изображениям, часто имели искаженные представления о реальных оттенках, что подчеркивает важность точно передавать цвета в обучающих материалах.

В письме министерства также говорится, что тренд "бежевых мам", не использующих яркие цвета во избежание якобы перегрузки нервной системы у ребенка, противоречит необходимости развивать у детей цветовосприятие, связанное с речью и когнитивными навыками. Однако при этом в документе отмечается, что на сегодняшний день наблюдается пресыщение искусственными оттенками, что вызывает раздражение и снижает концентрацию.

Как подчеркнули в Минпросвещения, чрезмерная стимуляция яркими цветами также может приводит к нарушениям сенсорного восприятия, когда цвета структурируют окружающий мир, не вызывая "визуальный удар".