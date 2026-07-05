Москва5 июл Вести.Родителям не стоит слишком рано волноваться о том, чтобы воспитать из ребенка вундеркинда. Главное, чтобы он подошел к дошкольному возрасту с полным развитием высших психических функций: таких, как мышление, речь и воображение. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель Научно-исследовательского центра детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, кандидат психологических наук Александра Соболева.

Не надо начинать рано. Делать вундеркинда гораздо лучше, если он подойдет к школе с полным развитием высших психических функций, таких, которые нужны для школы. И уже потом, если оно будет полным, если мы ему дадим в дошкольный период все, что надо, вот тогда мы начнем делать вундеркинда и поймем, надо ли ему давать дополнительные занятия, к чему он способен, поэтому очень важно дошкольное развитие рассказала специалист

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