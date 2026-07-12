Москва12 июлВести.Компьютерные игры для детей должны быть обучающими и развивающими. Об этом заявили в Министерстве просвещения РФ. Ведомство направило в регионы письмо, которое есть в распоряжении ТАСС.
В документе перечислены возможные сюжеты для компьютерных детских игр.
"В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам ", — говорится в письме министерства.
Также в ведомстве напомнили, что мобильные и компьютерные игры для детей должны содержать безопасный контент.