Минпросвещения определило, какими могут быть компьютерные игры для детей

В Минпросвещения рассказали, какими должны быть компьютерные игры для детей Минпросвещения определило, какими могут быть компьютерные игры для детей

Москва12 июл Вести.Компьютерные игры для детей должны быть обучающими и развивающими. Об этом заявили в Министерстве просвещения РФ. Ведомство направило в регионы письмо, которое есть в распоряжении ТАСС.

В документе перечислены возможные сюжеты для компьютерных детских игр.

"В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам ", — говорится в письме министерства.

Также в ведомстве напомнили, что мобильные и компьютерные игры для детей должны содержать безопасный контент.